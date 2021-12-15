Кабмин принял Концепцию развития крымскотатарского языка

Состояние крымскотатарского языка является критическим сегодня, Кабмин сделал первый шаг к возрождению крымскотатарского языка.
Кабинет Министров Украины на заседании в среду поддержал проект постановления об одобрении Концепции развития крымскотатарского языка.
По словам Резникова, это важно по двум основным причинам.
Вице-премьер добавил также, что крымскотатарский язык, по своей структуре является универсальным и позволяет понимать все тюркские языки.
Справка
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в начале года сообщило, что разработало проект Концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на период до 2032 года.
Главным критерием успешности Концепции авторы считают достижение результатов, которые позволят в стратегической перспективе исключить крымскотатарский язык из перечня языков, которые находятся под критической угрозой согласно классификации ЮНЕСКО, последовательно уменьшая его состояние до уровня “безопасный”.
Справка
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в начале года сообщило, что разработало проект Концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на период до 2032 года.
Главным критерием успешности Концепции авторы считают достижение результатов, которые позволят в стратегической перспективе исключить крымскотатарский язык из перечня языков, которые находятся под критической угрозой согласно классификации ЮНЕСКО, последовательно уменьшая его состояние до уровня “безопасный”.
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