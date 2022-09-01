Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 18 российских юрлиц

14:43 31 августа Киев, Украина

Кабинет Министров предлагает СНБО ввести санкции против 18 российских юрлиц, обеспечивающих продовольствием Вооруженные силы рф.

Об этом говорится в распоряжении №767, опубликованном на Правительственном портале.



Согласно документу, Кабмин предлагает ввести санкции против:

АО "Военторг"

ПАО "Грязинский пищевой комбинат"

ОАО "Консервсушпрод"

ООО "Комбинат по производству пищевых продуктов "Рускон"

ООО "Консервпаклам"

ООО "Консервпром"

АО "Визит"

ООО "Масс Ли"

ООО "Кондитерская фабрика "Победа"

ООО "ГТП Возрождение"

ООО "Промтех-СП"

ООО "Петрохимпласт"

ООО "Спичечная фабрика "Победа"

ООО "Спичечная фабрика "Энергопак"

ООО "Стаирс"

ООО "Интер-трейд-юнион"

ООО "Май-фудс"

ООО "Мясокомбинат "Дружба народов".

"Для обеспечения действий войск агрессора задействовано большое количество предприятий российской федерации. В частности, продовольственное обеспечение войск агрессора осуществляется с массовым использованием индивидуальных рационов питания, производимых в кооперации российскими производителями пищевых продуктов (товаров) и содержащихся практически во всех фото- и видеоматериалах о действиях кафиров на территории Украины", – обосновывают санкции в Кабмине.

Соответственно, юридические лица, производящие индивидуальные рационы питания для войск страны-агрессора, создают реальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Также способствуют террористической деятельности и приводят к оккупации территории.