Кабмин Польши одобрил закон о запрете импорта российского угля

19:42 29 марта Киев, Украина

Правительство Польши приняло законопроект , который позволит ввести запрет на импорт российского угля, сообщил представитель кабинета министров Петр Мюллер. Документ блокирует импорт угля на уровне страны.

«Мы больше не хотим, чтобы этот импорт был возможен, хотя мы понимаем, что существует риск, связанный с тем фактом, что Европейский союз до сих пор не одобрил такие действия»,— сообщил пресс-секретарь правительства журналистам в Варшаве.

Польское правительство понимает, что это может привести к законодательным проблемам, но Варшава не может больше ждать, сказал Петр Мюллер.



/>Польша является одной из немногих стран в Европе, которая сохраняет угольную промышленность. В общем балансе электрогенерации Польши уголь составляет около 78%. Ранее Евросоюз настаивал на сокращении Польшей использования угля, в частности из шахты Туров.

ЕС выбрал стратегию постепенного снижения зависимости от российского газа, в то время как на прошлой неделе Германия объявила, что прекратит покупать российскую нефть в конце этого года и прекратит поставки российского газа в 2024 году.