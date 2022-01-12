Кабмин переходит на дистанционную работу

2 сентября было принято решение об изменении регламента работы Кабинета министров Украины. Как сообщил Олег Немчинов, на весь период карантина министры будут работать дистанционно и вести онлайн-заседания. В такой же режим перейдут и некоторые правительственные комитеты.

По словам Немчинова, ранее правительство уже предусмотрело возможность для отдельных министров участвовать в заседании дистанционно.

"Теперь мы расширяем эту норму регламента, что позволит нам вообще проводить заседания в онлайне", - отметил Немчинов.

Кроме того, на период карантина в режим онлайн заседаний переведут работу правительственных комитетов, которые являются постоянно действующими органами для согласования проектов документов, которые выносятся на заседание Кабмина.

Как сообщалось, Кабмин пообещал бизнесу не вводить жесткий карантин, который будет сопровождаться остановкой работы транспорта, торговли и промышленных предприятий.