Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донбасса

15:49 18 августа Киев, Украина

На заседании Кабмина ,18 августа была одобрена Стратегия экономического развития Донбасса на период до 2030 года.



Предполагается создание трех типов моделей территорий приоритетного развития, внедрение новых инструментов защиты инвестиций, создание системы страхования от военных и политических рисков, закрепление неизменности условий налогообложения хозяйственной деятельности инвесторов, устранение избыточного регулирования хозяйственной деятельности, инициирование образования Фонда консорциумного финансирования и т.п.



Также предусмотрены мероприятия по поддержке производства продукции с высокой добавленной стоимостью и формирование технологических цепочек перерабатывающих производств, стимулирование развития новых высокотехнологичных производств, содействие привлечению инвестиций через уменьшение доли государственной и коммунальной собственности, развитие агропромышленного комплекса прежде всего для формирования сегмента животноводства, оросительного земледелия и т.п.



В направлении развития критической инфраструктуры и логистики определено создание транспортно-логистических кластеров и базовых логистических центров, модернизация железнодорожной магистрали и ее инфраструктуры, внедрение инновационных технологий и информационных систем, восстановление энергетической и газоснабжающей инфраструктуры и т.п.



Формирование регионального рынка труда будет обеспечено путем реализации программ переподготовки и повышения уровня квалификации специалистов в соответствии с потребностями рынка труда, поддержки перемещенных учреждений высшего образования, а также проведения мероприятий образовательной и информационно-консультационной направленности для субъектов малого и среднего предпринимательства.



В направлении налаживания коммуникаций в условиях гибридной войны Российской Федерации против Украины предполагаются меры по популяризации привлекательного инвестиционного имиджа Донецкой и Луганской областей, привлечение потенциала экономической дипломатии для продвижения товаров и услуг Донецкой и Луганской областей на международные рынки, а также расширение механизмов привлечения социально ответственного бизнеса.