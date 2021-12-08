Кабмин: одобрена реформа школьного питания

На заседании правительства утвержден план реформирования системы питания в школах. Учащихся ждут новое меню и модернизированные столовые. Мероприятия, которые обязаны реализовать министерства и ведомства, расписаны до 2023 года.
Согласно документу, в 2020 году, планируется утвердить нормы и порядок организации питания учащихся в учреждениях образования, санитарный регламент для учреждений общего среднего образования и разработать примерные двухнедельные меню с учетом использования сезонных продуктов.
В сентябре 2020 года Минэкономики, Минздрава, Госпродпотребслужба должны утвердить гигиенические требования к пищеблокам учреждений общего среднего образования.
В течение 2020-2023 годов планируется обеспечить модернизацию пищеблоков в учреждениях общего среднего образования.
Согласно плану, МОН, МОЗ, Минэкономики и местные администрации должны способствовать популяризации формирования культуры питания и развития принципов здорового питания с привлечением институтов гражданского общества.
В сентябре 2020 года Минэкономики, Минздрава, Госпродпотребслужба должны утвердить гигиенические требования к пищеблокам учреждений общего среднего образования.
В течение 2020-2023 годов планируется обеспечить модернизацию пищеблоков в учреждениях общего среднего образования.
Согласно плану, МОН, МОЗ, Минэкономики и местные администрации должны способствовать популяризации формирования культуры питания и развития принципов здорового питания с привлечением институтов гражданского общества.
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