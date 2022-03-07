Кабмин обнародовал постановление о продлении карантина

17:33 14 Октябрь Киев, Украина

На сайте Кабинета министров опубликовано постановление №956 о продлении карантина, где говорится о новых рекомендациях по определению карантинных зон и для учебных учреждений.

"Рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 до 30 октября 2020 каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемической ситуации, а заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшими и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий (кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности, иностранных граждан и лиц без гражданства, соискателей образования, совмещающих учебу с работой)", - говорится в тексте постановления.

Также в документе обновлено критерии для установления "красных" и других зон карантина.



Кроме того, есть и рекомендации по работе кафе и ресторанов: "Работа после 22 и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов на вынос".



Определяются и условия проведения массовых мероприятий.



При этом Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей поручается усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений и прочее.



Напомним, 13 октября правительство продлило адаптивный карантин до конца года.