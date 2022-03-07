Кабмин обнародовал постановление о продлении карантина

На сайте Кабинета министров опубликовано постановление №956 о продлении карантина, где говорится о новых рекомендациях по определению карантинных зон и для учебных учреждений.
Также в документе обновлено критерии для установления "красных" и других зон карантина.
Кроме того, есть и рекомендации по работе кафе и ресторанов: "Работа после 22 и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов на вынос".
Определяются и условия проведения массовых мероприятий.
При этом Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей поручается усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений и прочее.
Напомним, 13 октября правительство продлило адаптивный карантин до конца года.
Кроме того, есть и рекомендации по работе кафе и ресторанов: "Работа после 22 и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов на вынос".
Определяются и условия проведения массовых мероприятий.
При этом Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей поручается усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений и прочее.
Напомним, 13 октября правительство продлило адаптивный карантин до конца года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии