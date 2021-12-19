Кабмин назначил замминистра экономики - им стал Александр Грибан

13:33 14 Декабрь Киев, Украина

Кабинет министров назначил Александра Грибана на должность замминистра экономики Украины. Соответствующее распоряжение обнародовано на Правительственном портале .



«Назначить Грибана Александра Александровича замминистра экономики Украины», – говорится в документе.



Другим распоряжением Кабмин временно до назначения в установленном порядке первого заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины возложил исполнение обязанностей по этой должности на заместителя директора департамента – начальника отдела управления взысканием долгов и работы с бесхозным имуществом департамента по работе с налоговым долгом этой службы Владислава Бугасова.



Также сегодня стало известно, что правительство уволило госсекретаря Минрегиона . В документе говорится, что Богдан Баласинович уволен из- за получения негативной оценки по результатам оценки его служебной деятельности в 2021 году. Сам чиновник попадал в семейные скандалы.



Накануне правительство обнародовало документ об увольнении Гогилашвили . 13 декабря Кабинет министров уволил Александра Гогилашвили с должности заместителя главы Министерства внутренних дел после скандала. Однако в распоряжении говорится, что чиновник ушел с должности по собственному желанию.