Кабмин назначил руководителя "Укрзализныци"

Назначен председатель правления акционерного общества "Украинская железная дорога", им стал Жмак Владимир Николаевич.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook.
56-летний Владимир Жмак является членом наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь".
До этого работал заместителем председателя Одесской ОГА (2015-2016 гг.), занимал руководящие должности в группе нефтяных компаний ТНК-BP (2011-2012 гг.) и был советником президента компании "Киевстар" Игоря Литовченко (2006-2010 гг.).
Его характеризуют как эффективного менеджера, умного управленца, порядочного и честного специалиста.
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