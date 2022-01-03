Кабмин назначил руководителя "Укрзализныци"

15:16 26 Август Киев, Украина

Назначен председатель правления акционерного общества "Украинская железная дорога", им стал Жмак Владимир Николаевич.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook.

"Кабмин сегодня на заседании принял решение назначить: Жмака Владимира Николаевича - председателем правления акционерного общества "Украинская железная дорога", - написал Мокан.

56-летний Владимир Жмак является членом наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь".

До этого работал заместителем председателя Одесской ОГА (2015-2016 гг.), занимал руководящие должности в группе нефтяных компаний ТНК-BP (2011-2012 гг.) и был советником президента компании "Киевстар" Игоря Литовченко (2006-2010 гг.).



Его характеризуют как эффективного менеджера, умного управленца, порядочного и честного специалиста.