10:24 28 июня Киев, Украина

Кабмин назначил новым гендиректором "Укроборонпрома" Германа Сметанина, сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин.

"Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов", - написал Камышин.

По словам министра, перед Сметаниным стоит три главные задачи:

Увеличить производство боеприпасов и военной техники.

Построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру.

Трансформировать "Укроборонпром".





Получил профессию инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. Также освоил профессию менеджера по управлению оборонно-промышленным корпусом в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».



После окончания университета



Стоит отметить, что Герману Сметанину всего 31 год, однако у него за плечами впечатляющий производственный опыт в 9 лет. Что известно о Сметанине?Получил профессию инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. Также освоил профессию менеджера по управлению оборонно-промышленным корпусом в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».После окончания университета Герман Сметанин начал карьеру в качестве инженера-конструктора в харьковском КБ Морозова. Несколько лет он также работал на Львовском бронетанковом заводе, занимал должность директора по производству на заводе им. Малышева. В возрасте 28 лет Герман стал директором Харьковского бронетанкового завода, а чуть позже занял должность гендиректора завода им. Малышева.Стоит отметить, что Герману Сметанину всего 31 год, однако у него за плечами впечатляющий производственный опыт в 9 лет.

Напомним, вчера Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома", который возглавлял концерн с 3 декабря 2020 года.