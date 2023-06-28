Кабмин назначил новым гендиректором "Укроборонпрома" Германа Сметанина, сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин.
По словам министра, перед Сметаниным стоит три главные задачи:
- Увеличить производство боеприпасов и военной техники.
- Построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру.
- Трансформировать "Укроборонпром".
Что известно о Сметанине?
Получил профессию инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. Также освоил профессию менеджера по управлению оборонно-промышленным корпусом в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».
После окончания университета Герман Сметанин начал карьеру в качестве инженера-конструктора в харьковском КБ Морозова. Несколько лет он также работал на Львовском бронетанковом заводе, занимал должность директора по производству на заводе им. Малышева. В возрасте 28 лет Герман стал директором Харьковского бронетанкового завода, а чуть позже занял должность гендиректора завода им. Малышева.
Стоит отметить, что Герману Сметанину всего 31 год, однако у него за плечами впечатляющий производственный опыт в 9 лет.
Получил профессию инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. Также освоил профессию менеджера по управлению оборонно-промышленным корпусом в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».
После окончания университета Герман Сметанин начал карьеру в качестве инженера-конструктора в харьковском КБ Морозова. Несколько лет он также работал на Львовском бронетанковом заводе, занимал должность директора по производству на заводе им. Малышева. В возрасте 28 лет Герман стал директором Харьковского бронетанкового завода, а чуть позже занял должность гендиректора завода им. Малышева.
Стоит отметить, что Герману Сметанину всего 31 год, однако у него за плечами впечатляющий производственный опыт в 9 лет.
Напомним, вчера Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома", который возглавлял концерн с 3 декабря 2020 года.
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