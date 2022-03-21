Кабмин намерен отменить мораторий на экспорт леса

18:04 22 июня Киев, Украина

В Кабмине выдвинули на рассмотрение законопроект, который анулирует мораторий на экспорт необработанной древесины, взамен предложили ввести сертификацию ценных пород древесины для борьбы с ее нелегальным вывозом.

Текст законопроекта опубликован на сайте Минэкономики и доступен для обсуждения с сегодняшнего дня.



В министерстве напомнили, что временное ограничение экспорта необработанной древесины, которое действует с 2015 года, нарушает условия Соглашения об ассоциации с ЕС. Вследствие этого Арбитражная группа рекомендовала Украине принять соответствующие меры.



При этом Минэкономики отмечает, что отдельные субъекты ВЭД уклоняются от установленных ограничений, экспортируя продукцию под видом той, которая не требует сертификации.



"Отсутствие проверки происхождения древесины во время экспорта отдельных товарных позиций дает возможность легализации древесины незаконного происхождения", – указано в сопроводительных материалах к законопроекту.



Для борьбы с такими уклонениями министерство предлагает дополнить товарными позициями перечень лесоматериалов и изделий из древесины, экспорт которых требует сертификации о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, свидетельствует текст законопроекта.