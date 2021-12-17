Кабмин намерен компенсировать очередные потери малого бизнеса

Кабмин вместе с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом займутся разработкой алгоритма компенсаторных выплат предпринимателем, чей бизнес пострадал из-за введения ограничений "красной" зоны.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах.
"Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте", - говорится в сообщении.
По словам главы правительства, государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах.
"Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте", - говорится в сообщении.
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