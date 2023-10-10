Кабмин максимально упростил процедуру ввоза в Украину беспилотников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о важном шаге в развитии украинского ВПК - правительство упрощает импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей беспилотников.
Об этом Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства сегодня, 10 октября.
Шмыгаль отметил, что Украина делает ставку на развитие украинского военно-промышленного комплекса, в частности, на новые конструкторские разработки, технологичность, трансферт технологий, налаживание совместных производств с союзниками и партнерами, и для этого максимально упростил ввоз товаров военного назначения и двойного использования.
Премьер подчеркнул, что в этом году производство дронов выросло в сотню раз, и будет расти и дальше.
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