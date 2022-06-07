Кабмин легализовал медицинский каннабис

19:24 07 июня Киев, Украина

Правительство уже подготовило законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.

Текста законопроекта в открытом доступе нет. Ляшко лишь отметил, что чиновники подготовили "законодательную основу".

В правительстве понимают негативные последствия войны на состояние психического здоровья украинцев.

“Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении в результате этого влияния. И мы понимаем, что нет времени ждать", – говорит министр.

Также он отметил, что препараты каннабиса не являются «конкурентами» наркотическим средствам, и меры регулирования их обращения совершенно разные. Поскольку медицинский каннабис содержит канабидиол, не оказывающий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления.

Однако, несмотря на это, Кабмин все равно предлагает установить жесткий контроль за выращиванием производством и реализацией препаратов на основе каннабиса с учетом чувствительности к этому вопросу в обществе.

Препараты на основе каннабиса будут использовать:

для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц;

для лечения анорексии;

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и тревожных расстройств;

отдельных типов эпилепсии;

глаукомы;

псориаза;

паркинсонизма;

рассеянного склероза.

Напомним, что в прошлом году Верховная Рада безрезультатно пыталась легализовать медицинский каннабис. По подсчетам авторов отправившего на доработку законопроекта, легализацию медицинской конопли в Украине ждет 2 миллиона пациентов.



Не поддержали легализацию в прошлом году, даже несмотря на призывы Минздрава, ряда общественных деятелей и активистов. Этого требовала среди прочих и мать четырехлетней девочки с тяжелой формой эпилепсии Виктория Мостовенко . Из-за действующего запрета она вынуждена искать пути, чтобы покупать для дочери масло на основе медицинского каннабиса, разрешенное в 60 странах мира, но не в Украине.