Кабмин хочет вывести "старые" паспорта из оборота

16:51 12 Август Киев, Украина

Кабмин подал на рассмотрение ВР законопроект , о постепенном выводе из оборота паспортов старого образца, с последующей заменой на пластиковые карты.

"Так, предлагается, что паспорт-книжечка будет иметь срок действия. Следовательно, при следующей дате, в которой нужно вклеить новое фото - паспорт гражданина Украины в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт", - написал Гончаренко.

Таким образом, если гражданину не исполнилось 25 лет - то ему выдадут новый паспорт, вместо того, чтобы вклеивать туда фотографию по достижению 25-летнего возраста.

"Если вы успели вклеить фотографию в 25-летнем возрасте, то выдадут новый паспорт при достижении 45-летнего возраста. Если же вы вклеили новую фотографию при достижении 45-летнего возраста - то ваш паспорт будет иметь бессрочное действие. Важно - обменивать паспорта не нужно", - уточнил Гончаренко.

ID-карты ввели в Украине с января 2016 года – на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Преимуществом таких карт является повышенная безопасность – их почти невозможно подделать.