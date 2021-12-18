Кабмин хочет ввести новые штрафы за продажу лекарств без рецепта

Для рассмотрения Верховной Радой, Кабмином подан законопроект об усилении ответственности за продажу лекарственных средств без рецепта.
Текст законопроекта №3948 появился на сайте Верховной Рады.
Так, законопроектом предусматривается усиление контроля за соблюдением субъектами хозяйствования требований законодательства относительно качества лекарственных средств в части усиления административных санкций за:
продажу лекарственных средств в аптечных учреждениях без рецепта в запрещенных законодательством случаях (штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов граждан);
- введение в оборот или реализацию продукции, не соответствующей требованиям стандартов (штраф от 300 до 800 необлагаемых минимумов граждан);
- выполнение работ, оказание услуг гражданам-потребителям, не отвечающих требованиям стандартов, норм и правил (штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов граждан);
- невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств (штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов граждан).
По мнению авторов законопроекта, повышение штрафов будет способствовать обеспечению дальнейшей гармонизации национальной нормативно-правовой базы в сфере обращения лекарственных средств с международным и европейским законодательством.
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