Кабмин готовит для СНБО пакет санкций против физ- и юрлиц за фейки и пропаганду российской агрессии

Кабмин готовит к рассмотрению СНБО пакет санкций в отношении 6 физических и 10 юридических лиц, которые имеют непосредственное отношение к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание российской агрессии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Подчеркивается, что санкции предлагается применить сроком на три года к 6 физическим и 10 юридическим лицам, зарегистрированным в восьми странах мира.
Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает блокировку пользования имуществом на территории Украины, делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, вывод капиталов за пределы территории Украины. Кроме того, он остановит выполнение экономических и финансовых обязательств, прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также сделает невозможным передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих Интернет-ресурсов на территории Украины.
Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает блокировку пользования имуществом на территории Украины, делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, вывод капиталов за пределы территории Украины. Кроме того, он остановит выполнение экономических и финансовых обязательств, прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также сделает невозможным передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих Интернет-ресурсов на территории Украины.
"Данное решение направлено на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в министерстве.
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