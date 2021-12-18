Кабинет Министров запустил работу Бюро по экономической безопасности

17:33 25 Ноябрь Киев, Украина

В Украине запустили работу Бюро по экономической безопасности. Опубликован Закон No 1888-IX «О внесении изменений в административное и уголовное законодательство о введении деятельности Бюро экономической безопасности Украины» в издании «Голос Украины». Документ вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Также опубликовано на правительственном портале соответствующее распоряжение правительства.



Закон No 1888-IX определяет законодательную основу образования и воплощения отдельных задач независимого государственного правоохранительного органа, который, в частности, должен выполнять функции аналитической оценки, предотвращения, выявления, прекращения, расследования и раскрытия уголовных правонарушений, которые закон отнес к его подследственности.



В Бюро заявляют, что сегодня, 25 ноября, центральный аппарат ведомства укомплектован кадрами более чем на 30%, а это позволяет заработать аналитической и правоохранительной функции.



Также в Также в БЭБ до сих пор нет своего специально оборудованного помещения. А это может привести к затягиванию передачи от налоговой полиции, потерявших функции расследования экономических правонарушений, уголовных производств Бюро экономбезопасности, заявили в новом ведомстве.

Напомним, Кабинет министров Украины официально назначил бывшего председателя Государственной фискальной службы Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности. Об этом говорится в распоряжении правительства от 20 августа 2021 года № 977-р.