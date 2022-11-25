Кабинет Министров запретил экспорт топливной древесины

19:14 25 ноября Киев, Украина





Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль. 25 ноября на заседании правительства приняли решение о запрете экспорта топливной древесины.Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Это будет способствовать накоплению ее в Украине. Ведь во многих громадах, особенно прифронтовых, древесина сейчас - основной ресурс для отопления. Атаки россии на энергосистему только усиливают его стратегическое значение", - объяснил премьер.

Он отметил, что вместе с тем государство работает над увеличением объемов поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования. По его словам, это нужно для быстрого восстановления украинской энергетической сети.



Шмыгаль сообщил, что ЕС запустил инициативу "Генераторы надежды", которая поможет максимально быстро удовлетворить спрос украинских общин в электрогенераторах.