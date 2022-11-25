Кабинет Министров запретил экспорт топливной древесины

25 ноября на заседании правительства приняли решение о запрете экспорта топливной древесины.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.
Он отметил, что вместе с тем государство работает над увеличением объемов поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования. По его словам, это нужно для быстрого восстановления украинской энергетической сети.
Шмыгаль сообщил, что ЕС запустил инициативу "Генераторы надежды", которая поможет максимально быстро удовлетворить спрос украинских общин в электрогенераторах.
Шмыгаль сообщил, что ЕС запустил инициативу "Генераторы надежды", которая поможет максимально быстро удовлетворить спрос украинских общин в электрогенераторах.
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