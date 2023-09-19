Кабинет Министров Украины уволил всех заместителей министра обороны

16:47 18 сентября Киев, Украина

Сегодня, 18 сентября, Кабинет министров Украины принял решение об увольнении всех заместителей министра обороны и государственного секретаря оборонного ведомства.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Среди уволенных:
  • Владимир Валерианович Гаврилов, заместитель министра обороны Украины.
  • Ростислав Теодозиевич Замлинский, заместитель министра обороны Украины.
  • Анна Васильевна Маляр, заместитель министра обороны Украины.
  • Денис Александрович Шарапов, заместитель министра обороны Украины.
  • Андрей Витальевич Шевченко, заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.
  • Виталий Олегович Дейнега, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
  • Константин Александрович Ващенко, государственный секретарь Министерства обороны Украины.