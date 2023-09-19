Кабинет Министров Украины уволил всех заместителей министра обороны

Сегодня, 18 сентября, Кабинет министров Украины принял решение об увольнении всех заместителей министра обороны и государственного секретаря оборонного ведомства.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Среди уволенных:
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Среди уволенных:
- Владимир Валерианович Гаврилов, заместитель министра обороны Украины.
- Ростислав Теодозиевич Замлинский, заместитель министра обороны Украины.
- Анна Васильевна Маляр, заместитель министра обороны Украины.
- Денис Александрович Шарапов, заместитель министра обороны Украины.
- Андрей Витальевич Шевченко, заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.
- Виталий Олегович Дейнега, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Константин Александрович Ващенко, государственный секретарь Министерства обороны Украины.
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