Кабинет Министров Украины поддержал увольнение главы НАБУ

На внеочередном заседании правительства, 26 ноября, Кабинет Министров Украины поддержал увольнение Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро Украины.
Теперь решение по увольнению главы НАБУ за Верховной Радой Украины.
Он также отметил, что правительство подаст в Верховную Раду изменения в соответствующий закон, которые решат оба эти вопроса.
Он также подчеркнул, что таким образом правительство укрепляет антикоррупционную архитектуру и остается верным антикоррупционной политике.
Ранее сообщалось, что Кабмин предлагает следующие изменения в антикоррупционное законодательство:
ВРУ принимает решение об увольнении директора НАБУ;
нынешний руководитель НАБУ (Артем Сытник) осуществляет полномочия до назначения следующего.
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