Кабинет Министров Украины поддержал увольнение главы НАБУ

20:18 26 ноября Киев, Украина

На внеочередном заседании правительства, 26 ноября, Кабинет Министров Украины поддержал увольнение Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро Украины.



Теперь решение по увольнению главы Теперь решение по увольнению главы НАБУ за Верховной Радой Украины.

"Сохранение независимости НАБУ - ключевая позиция для правительства. Как и приведения всех положений закона о его деятельности в соответствии с нормами Конституции", - написал премьер-министр в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что правительство подаст в Верховную Раду изменения в соответствующий закон, которые решат оба эти вопроса.

"В частности, предлагаем установить полномочия парламента принимать решения об увольнении директора Национального бюро по должности при наличии оснований, четко выписанных в законе. При этом важным положением предложенного законопроекта является позиция, что нынешний глава НАБУ продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения нового руководителя.", - написал Денис Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что таким образом правительство укрепляет антикоррупционную архитектуру и остается верным антикоррупционной политике.



Ранее сообщалось, что Кабмин предлагает следующие изменения в антикоррупционное законодательство:



ВРУ принимает решение об увольнении директора НАБУ;

нынешний руководитель НАБУ (Артем Сытник) осуществляет полномочия до назначения следующего.