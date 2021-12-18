К закону "О медиа" вернутся осенью

14:12 20 Июль Киев, Украина

На пресс-конференции для средств массовой информации Дмитрий Разумков сообщил, что рассмотрение закона о медиа не планировалось на внеочередной сессии, поэтому к нему вернутся осенью этого года.

«На сегодня он рассматривается как проект закона для первого чтения. На внеочередную сессию его не предлагали. Я думаю он нуждается в доработке. То, что он не будет принят в первом чтении в целом, я думаю, что все в этом уверены», - сказал спикер.

По его словам, в Верховной раде, его рассмотрят или ближе к сентябрю или в сентябре.

«Пока рано об этом говорить. Все нардепы будут следовать интересам свободы слова и независимой журналистики», - добавил глава парламента.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении доработанный законопроект «О медиа» №2693-д и отклонить альтернативный законопроект №2693-2. Такие решения комитет принял большинством голосов.