К закону "О медиа" вернутся осенью

На пресс-конференции для средств массовой информации Дмитрий Разумков сообщил, что рассмотрение закона о медиа не планировалось на внеочередной сессии, поэтому к нему вернутся осенью этого года.
По его словам, в Верховной раде, его рассмотрят или ближе к сентябрю или в сентябре.
Напомним, комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении доработанный законопроект «О медиа» №2693-д и отклонить альтернативный законопроект №2693-2. Такие решения комитет принял большинством голосов.
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