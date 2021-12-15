К Верховной раде вышли несогласные с языковым законопроектом

13:17 17 Июль Киев, Украина

У стен Верховной Рады митингующие против поправок Бужанского устроили драку с полицией. Они требовали отмены обучения в средних школах на русском языке с 1 сентября 2020 года и предлагали несогласным отправится в Ростов.

Под Верховной Радой утром в пятницу, 17 июля, произошли столкновения участников акции протеста против языкового законопроекта авторства Максима Бужанского с представителями правоохранительных органов.

Указано, что протест собрался из-за проекта закона №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях", внесенный парламентарием от "Слуги народа" Максимом Бужанским.

В случае принятия этот законопроект отменит переход русскоязычных средних классов на обучение на украинском языке с 1 сентября 2020 года. Вместо этого, переход состоится 1 сентября 2023 года.

Законопроект также уменьшает масштаб применения украинского языка. Вместо 80%, как это предусмотрено сейчас, 20% — в 5-8 классах, 40% — в девятом, 60% — в старших классах.

Известно, что указанный законопроект Верховная Рада планирует рассмотреть 17 июля.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь ранее заявил, что языковой законопроект Бужанского сузит сферу применения украинского языка в образовательном процессе.