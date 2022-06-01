К расследованию военных преступлений рф в Украине присоединились еще 3 страны

К Совместной следственной группе (ССГ) по расследованию международных преступлений рф, созданной Украиной, Литвой и Польшей, присоединились Эстония, Латвия и Словакия. Теперь в нее входят 6 стран.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.
Соглашение о присоединении подписали на состоявшемся заседании в Евроюсте,европейском агентстве, сотрудничающем с судебными и полицейскими органами стран-членов ЕС.
Также участниками группы являются Евроюст и – впервые в своей истории – Офис прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.
В течение двух дней в Гааге ССГ провела координационные заседания, где определила стратегию и тактику дальнейших действий. Стороны и участники обсудили вопросы безопасного обмена информацией и доказательствами.
Также во встрече приняли участие комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс и комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йохансон.
Евроюст, кроме того, намерен оказать ССГ юридическую, техническую и финансовую поддержку. Об этом сообщил президент агентства Ладислав Гамран. Речь идет также о финансовой поддержке работы следователей ССГ, в частности финансированием их поездок, предоставлении переводчиков, переводе документов и всех доказательств на английский.
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