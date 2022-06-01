К расследованию военных преступлений рф в Украине присоединились еще 3 страны

07:23 01 июня Киев, Украина

К Совместной следственной группе (ССГ) по расследованию международных преступлений рф, созданной Украиной, Литвой и Польшей,  присоединились Эстония, Латвия и Словакия. Теперь в нее входят 6 стран. 

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

Соглашение о присоединении подписали на состоявшемся заседании в Евроюсте,европейском агентстве, сотрудничающем с судебными и полицейскими органами стран-членов ЕС.

Также участниками группы являются Евроюст и – впервые в своей истории – Офис прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.
«Это мощный шаг нашего международного юридического фронта – расширение Совместной следственной группы даст нам новые возможности и ресурсы для достижения нашей главной цели – привлечение к ответственности всех причастных к совершению ужасающих военных преступлений в Украине. Я благодарна Эстонии, Латвии и Словакии, которые вслед за открытием национальных производств решили стать также частью этой большой команды, которая поможет установить справедливость», – заявила Генпрокурор Ирина Венедиктова.
В течение двух дней в Гааге ССГ провела координационные заседания, где определила стратегию и тактику дальнейших действий. Стороны и участники обсудили вопросы безопасного обмена информацией и доказательствами.

Также во встрече приняли участие комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс и комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йохансон.

Евроюст, кроме того, намерен оказать ССГ юридическую, техническую и финансовую поддержку. Об этом сообщил президент агентства Ладислав Гамран. Речь идет также о финансовой поддержке работы следователей ССГ, в частности финансированием их поездок, предоставлении переводчиков, переводе документов и всех доказательств на английский.
"Мы также сделаем это для судебно-медицинских отчетов, чтобы всем, что собрала эта группа, можно было поделиться между всеми привлеченными сторонами. С этого момента каждый фрагмент доказательств, собранный этими странами, сразу будет доступен всем партнерам, чем мы ускорим работу ССГ”, – отметил президент Евроюста.