К началу отопительного сезона Украина накопит меньше газа, чем планировалось - Шмыгаль

18:44 14 сентября Киев, Украина

Украина накопит к началу отопительного сезона меньше газа, чем планировалось.





По его словам, в октябре ожидается рост запасов газа с нынешних 13,2 Признал премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с журналистами в среду, 14 сентября, в Киеве.По его словам, в октябре ожидается рост запасов газа с нынешних 13,2 млрд куб . м до 14,5-15 млрд куб. м. При этом Кабмин ставил задачу накопить 19 млрд куб. м.

"Но учитывая, что ситуации менялась на протяжении лета, ведя непростые дискуссии с НАК Нафтогазом … мы подошли к сентябрю, получили гарантии наших партнеров от США и северных стран, что сможем рассчитывать на получение газа и в 4-м, и в 1-м кварталах. Это позволило Минэнерго снизить порог накопления до 15 млрд кубов", – сказал он.

В частности, с США достигнута договоренность о поставках в 4-м квартале этого года и 1-м квартале следующего 2 млрд куб. м газа, а также ведутся переговоры с Норвегией и консорциумом стран о предоставлении дополнительного газа.



Также Шмыгаль сообщил, что угля уже накоплено 2,2 млн тонн – это наибольшие запасы за последние годы, и они будут увеличены до 2,5 млн тонн, что соответствует максимальной мощности складов.



Кроме того, Укрзализныця и Гослесагентство накапливают запасы дров, еще почти на 1,5 млн кубометров, чтобы до октября они достигли 7 млн кубометров.



Месяц назад в Нафтогазе говорили, что Украине нужно 8 млрд долларов, чтобы достичь поставленных Кабмином показателей запасов газа в 19 млрд кубометров.



Власти ожидают, что в наступающем отопительном сезоне потребление газа снизится на 39,7% (на 7,7 млрд куб. м) по сравнению с прошлым – до 11,7 млрд куб. м.