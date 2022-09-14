К началу отопительного сезона Украина накопит меньше газа, чем планировалось - Шмыгаль

Украина накопит к началу отопительного сезона меньше газа, чем планировалось.
Признал премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с журналистами в среду, 14 сентября, в Киеве.
По его словам, в октябре ожидается рост запасов газа с нынешних 13,2 млрд куб. м до 14,5-15 млрд куб. м. При этом Кабмин ставил задачу накопить 19 млрд куб. м.
По его словам, в октябре ожидается рост запасов газа с нынешних 13,2 млрд куб. м до 14,5-15 млрд куб. м. При этом Кабмин ставил задачу накопить 19 млрд куб. м.
В частности, с США достигнута договоренность о поставках в 4-м квартале этого года и 1-м квартале следующего 2 млрд куб. м газа, а также ведутся переговоры с Норвегией и консорциумом стран о предоставлении дополнительного газа.
Также Шмыгаль сообщил, что угля уже накоплено 2,2 млн тонн – это наибольшие запасы за последние годы, и они будут увеличены до 2,5 млн тонн, что соответствует максимальной мощности складов.
Кроме того, Укрзализныця и Гослесагентство накапливают запасы дров, еще почти на 1,5 млн кубометров, чтобы до октября они достигли 7 млн кубометров.
Месяц назад в Нафтогазе говорили, что Украине нужно 8 млрд долларов, чтобы достичь поставленных Кабмином показателей запасов газа в 19 млрд кубометров.
Власти ожидают, что в наступающем отопительном сезоне потребление газа снизится на 39,7% (на 7,7 млрд куб. м) по сравнению с прошлым – до 11,7 млрд куб. м.
Также Шмыгаль сообщил, что угля уже накоплено 2,2 млн тонн – это наибольшие запасы за последние годы, и они будут увеличены до 2,5 млн тонн, что соответствует максимальной мощности складов.
Кроме того, Укрзализныця и Гослесагентство накапливают запасы дров, еще почти на 1,5 млн кубометров, чтобы до октября они достигли 7 млн кубометров.
Месяц назад в Нафтогазе говорили, что Украине нужно 8 млрд долларов, чтобы достичь поставленных Кабмином показателей запасов газа в 19 млрд кубометров.
Власти ожидают, что в наступающем отопительном сезоне потребление газа снизится на 39,7% (на 7,7 млрд куб. м) по сравнению с прошлым – до 11,7 млрд куб. м.
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