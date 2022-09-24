К каким последствиям приведут ракетные удары рф по дамбам, - разведка Британии

11:48 24 сентября Киев, Украина

Войска рф пытаются помешать наступлению ВСУ по рекам Ингулец и Северский Донец. Однако ракетные удары по дамбам не принесли желаемого результата. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как говорится в сводке британской разведки, 21 и 22 сентября рф нанесла удар по плотине в Печенеги на реке Северский Донец, применив баллистические ракеты малой дальности или аналогичное оружие. Это произошло после удара по Карачуновской плотине под Кривым Рогом в центральной Украине 15 сентября 2022 года.

Сообщается, что украинские силы продвигаются дальше вниз по обеим рекам.

"По мере того, как российские командиры все больше обеспокоены своими оперативными неудачами, они, вероятно, пытаются нанести удары по шлюзовым воротам плотин, чтобы затопить расположения украинских военных. Маловероятно, что атаки причинили значительный ущерб украинским операциям из-за большого расстояния между поврежденными плотинами и зонами боевых действий", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Ранее сообщалось, что российские войска бьют по дамбе Печенежского водохранилища близ Харькова.

Напомним, войска рф повредили гидротехнические сооружения в Кривом Роге, несколько районов города остались без воды.