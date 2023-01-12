Из-за взрывов в Энгельсе рф рассредоточила свои самолеты, но все еще способна наносить удары — Игнат

16:53 12 января Киев, Украина





Об этом в эфире телемарафона на Общественном сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий После серии взрывов, произошедших на авиабазе Военно-космических сил россии в Энгельсе Саратовской области, российское командование рассредоточило свою авиацию, однако сохраняет способность атаковать цели на территории Украины.Об этом в эфире телемарафона на Общественном сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

"Место базирования самолетов стратегической авиации имеет большое значение. Впрочем, они рассредоточились на определенных аэродромах (после взрывов на аэродроме Энгельс — ред.), а таких аэродромов у них немного в россии — здесь должна быть соответствующая взлетно-посадочная полоса, обеспечение. Это. большие самолеты, они требуют определенного внимания наземных служб, поэтому это создало определенные проблемы оккупантам именно в этом обеспечении", — отметил чиновник.

По его словам, в то же время у россии достаточно и Ту-95, и Ту-160 для того, чтобы проводить и дальше свой воздушный террор против Украины и атаковать критическую инфраструктуру.

"В конце концов, смена аэродромов, рассредоточение не сильно повлияет на то, что ударов будет меньше. Они с разных аэродромов могут слететься в точку, откуда будут запускать ракеты, поэтому расслабляться не нужно. Но могут запускать ракеты из любой точки, они далеко летят, бьют точно. И Волгодонск, район Каспия может использоваться ими и дальше", - объяснил Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил считает, что россия испытывает затруднения в производстве новых ракет.

"Есть приятные факты, что только что выпущенные с конвейера некоторые падают на головы россиян, в Каспийское море. Именно поэтому выбран этот район пуска ракет. Потому что не каждая ракета у них идет в направлении Украины. Если это новые ракеты, то это хорошая для нас Речь идет о том, что производство действительно не успевает за их использованием, поэтому видим, что паузы между ударами каждый раз увеличиваются, возможно, противник хочет выработать определенный запас этих ракет. дожмет другие страны, которые помогают получать эти запчасти", — отметил Игнат.

Спикер добавил, что, несмотря на то, что рф со 2 января не наносила массированных ударов по украинской инфраструктуре, Силы обороны всегда готовы к отражению воздушного нападения россии.

"Уже прошло вроде бы немало дней от того, как противник нанес ( удар — ред. ) 31 декабря, выпустил до 20 ракет по Украине. Затем были ночные атаки дронов — в новогоднюю ночь 45, с 1-го на 2-е января — 39 . Сейчас имеем то затишье по ударам по критической инфраструктуре, но нет затишья на Бахмутском направлении, где идут адские бои, где обороняются наши защитники", - подчеркнул он.

Чиновник заявил, что командование рассматривает угрозу воздушных атак из беларуси, хотя россия наносит основные удары со своей территории и оккупированных частей Украины.

"Это и с оккупированной территории, с Черного моря, с территории россии — восточного и северного направлений. Из беларуси было меньше атак, впрочем, территория беларуси постоянно используется российскими войсками для того, чтобы проводить там определенные маневры, нахождение там авиационной группировки ВКС россии, самолетов специального назначения, оказывающих радиолокационную поддержку и т. д. Угроза всегда остается, именно с территории Беларуси полетела большая часть баллистических ракет в начале агрессии - "Искандеры", "Точка-У". ракеты С-300, С-400 - это зенитные ракеты. Поэтому угроза такая, конечно", - отметил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил прокомментировал и информацию о наличии носителей с десятками российских крылатых ракет в Средиземном море.