Из-за выборов изменится календарный план Верховной Рады

15:09 31 Август Киев, Украина

На заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Рады, было принято решение внести изменения в календарный план Верховной Рады, в связи с предстоящими выборами.

Нардепы будут две недели работать в регионах

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в понедельник, 31 августа.