Из-за выборов изменится календарный план Верховной Рады
15:09 31 Август Киев, Украина
На заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Рады, было принято решение внести изменения в календарный план Верховной Рады, в связи с предстоящими выборами.
Нардепы будут две недели работать в регионах
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков
в понедельник, 31 августа.
"На этой неделе будет рассматриваться постановление, оно уже зарегистрировано, в среду его рассмотрит комитет, а Верховная Рада планирует рассмотрение на четверг – изменение календарного плана работы Верховной Рады. Мы, принимая его на прошедшей сессии, договаривались, что будет подряд две недели работы в регионах, связанные с проведением местных выборов", -
отметил Разумков.
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