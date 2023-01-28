Из-за повреждения объектов высоковольтной сети возрос дефицит в энергосистеме

11:22 28 января Киев, Украина

В Украине уменьшилось потребление электроэнергии, что характерно для выходных. Но объем этого уменьшения невелик, поэтому дефицит в энергосистеме остается значительным, сообщает Укрэнерго в субботу, 28 января.

Указано, что в результате атаки российских агрессоров 26 января были нанесены существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. При этом энергосистема все еще восстанавливалась после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций.

В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление. Всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

"Самая сложная ситуация в Одесской области из-за значительных повреждений восстановления плановой схемы питания региона требует больше времени, чем раньше", – отметили в Укрэнерго.

Накануне сообщалось, что в россии признали удар по энергетике Украины. Агрессорам якобы удалось поразить все назначенные объекты, а значит и "цели массированного удара достигнуты".