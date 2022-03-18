Изюм нуждается в срочной гуманитарной помощи

В Изюме Харьковской области – катастрофа. Город разрезан пополам, доступа к гуманитарной помощи нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель изюмского городского головы Владимир Мацокин.
«Город Изюм две недели в осаде. Без воды, без света, тепла, пищи, лекарства, связи. Ситуация ничем не лучше Мариуполя», – пишет Мацокин.
Он отмечает, что мэрия получает информацию о том, что уцелевшие под обстрелами умирают от болезней и отсутствия лекарства. Хоронить умерших некому, как и оказывать медицинскую помощь.
«Подвезти гуманитарную помощь, которая есть в достаточном количестве, нет возможности. Увезти людей нет возможности. Враг коварно обстреливает дорогу в Славянск, а дорога из Харькова контролируется оккупантом. Изюмчане на грани», – рассказывает заммэра.
Сейчас город разрезан пополам и между сторонами нет сообщения. Мацокин призывает к скорейшей организации гуманитарных коридоров для обеих частей города.
«Изюму нужны срочно гуманитарные коридоры с двух сторон (со стороны Харькова и Славянска) для доставки гуманитарных грузов. Изюму требуются зеленые коридоры с двух сторон для эвакуации граждан. Я прошу всех причастных к решению этих вопросов найти выход», – добавил он.
«Город Изюм две недели в осаде. Без воды, без света, тепла, пищи, лекарства, связи. Ситуация ничем не лучше Мариуполя», – пишет Мацокин.
Он отмечает, что мэрия получает информацию о том, что уцелевшие под обстрелами умирают от болезней и отсутствия лекарства. Хоронить умерших некому, как и оказывать медицинскую помощь.
«Подвезти гуманитарную помощь, которая есть в достаточном количестве, нет возможности. Увезти людей нет возможности. Враг коварно обстреливает дорогу в Славянск, а дорога из Харькова контролируется оккупантом. Изюмчане на грани», – рассказывает заммэра.
Сейчас город разрезан пополам и между сторонами нет сообщения. Мацокин призывает к скорейшей организации гуманитарных коридоров для обеих частей города.
«Изюму нужны срочно гуманитарные коридоры с двух сторон (со стороны Харькова и Славянска) для доставки гуманитарных грузов. Изюму требуются зеленые коридоры с двух сторон для эвакуации граждан. Я прошу всех причастных к решению этих вопросов найти выход», – добавил он.
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