Известна повестка дня общего заседания ТКГ от 19 мая

Общее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции состоится 19 мая, а рабочие группы соберуться 18 мая, они намерены обсудить внутренние вопросы безопасности и экономики.
Об этом сообщает украинская сторона в Трехсторонней контактной группе.
Отмечается, что 19 мая состоится видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Обнародована также повестка дня предстоящих заседаний:
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- совершенствование контрольного механизма;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные територии;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
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