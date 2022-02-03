Известна повестка дня общего заседания ТКГ от 19 мая

Об этом сообщает украинская сторона в Трехсторонней контактной группе.Отмечается, что 19 мая состоится видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;- совершенствование контрольного механизма;- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;- продолжение разработки плана совместных шагов;- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;- обмен удерживаемыми лицами;- полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные територии;- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.