Известна повестка дня общего заседания ТКГ от 19 мая

11:30 17 Май Киев, Украина

Общее заседание  Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции состоится 19 мая, а рабочие группы соберуться 18 мая, они намерены обсудить внутренние вопросы безопасности и экономики.

Об этом сообщает украинская сторона в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что 19 мая состоится видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Обнародована также повестка дня предстоящих заседаний:

- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;

- совершенствование контрольного механизма;

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

- обмен удерживаемыми лицами;

- полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные територии;

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
"В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников, цель которых - вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - добавила украинская сторона в ТКГ.