Известна дата заседания ТКГ и основные вопросы для обсуждения

Заседание ТКГ пройдет в плановом формате: на уровне глав делегаций в формате видеоконференции состоится 31 марта, рабочие подгруппы соберутся 30 марта.
Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в понедельник, 29 марта.
"Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику: 31 марта - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы, 30 марта - видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы", - сказано в сообщении.
В повестке дня предусмотрены такие вопросы:
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
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