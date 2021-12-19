Известна дата заседания ТКГ и основные вопросы для обсуждения

12:02 29 Март Киев, Украина

Заседание ТКГ пройдет в плановом формате: на уровне глав делегаций в формате видеоконференции состоится 31 марта, рабочие подгруппы соберутся 30 марта.



Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в понедельник, 29 марта.



"Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику: 31 марта - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы, 30 марта - видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы", - сказано в сообщении.



В повестке дня предусмотрены такие вопросы:



- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.