Израилю нужно выбрать с кем он, и начать помогать Украине - Зеленский

19:28 24 октября Киев, Украина

Украинский лидер призвал Израиль определиться, с кем он, и начать помогать Украине.



Об этом сообщил Зеленский на выступлении перед участниками Саммита демократии Haaretz.

"Я искренне благодарю вас (Израиль – ред.) за награду Democracy Award, которой вы отметили нашу борьбу. Но не пора ли и вашему государству выбрать, с кем вы? С демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора является полное разрушение глобальной безопасности?",- сказал Зеленский.

Зеленский выразил уверенность, что Израиль даст справедливые ответы на его вопрос, поскольку он не о политике, а о ценностях.



Он также напомнил, что ряд партнеров уже помогают или могут помочь защитить украинское небо. Но Израиля среди этих партнеров нет. Зеленский добавил, что Украина обращалась за помощью к Израилю еще с 2014 года.



Он подчеркнул, что украинцы не откажутся от своей борьбы, потому что хотят "простых и понятных вещей: освободить свою землю, гарантировать безопасность своему народу, дать мир украинцам".



Президент выразил уверенность, что украинцы и в дальнейшем будут защищать и защитят Украину и свою свободу, а также общую свободу всех демократических стран.