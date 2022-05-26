Израиль запретил Германии поставлять Украине свои противотанковые ракеты

Израиль отклонил просьбу Штатов разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, производимые в Германии по израильским технологиям и лицензии.
Об этом в среду, 25 мая, сообщил Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
Речь идет о ракетах Spike. Они производятся в Германии на заводе, принадлежащем Израилю. В связи с этим для передачи продукции предприятия третьей стороне необходимо разрешение израильских властей.
Соответствующую просьбу две недели назад генеральному директору Министерства обороны Израиля Амиру Эшелю направил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
По имеющимся данным издания, Эшель отверг запрос. Он отметил, что страна будет поставлять Киеву только нелетальное оружие.
Израиль, как и США, имеет строгие правила для конечных потребителей своего вооружения. Эти правила ограничивают возможности покупателя передавать вооружение другой стране без разрешения Израиля.
Многоцелевой противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Spike-ER предназначен для поражения современной бронетанковой техники, в т.ч. оснащенной динамической защитой, фортификационных сооружений, живой силы противника, малоскоростных воздушных и надводных целей в любое время суток , в сложных метеоусловиях на дальности до 8км.
Spike-ER используется для вооружения боевых вертолетов, надводных кораблей, размещения на самоходных шасси различного типа, а также в носимо-возимом варианте.
Речь идет о ракетах Spike. Они производятся в Германии на заводе, принадлежащем Израилю. В связи с этим для передачи продукции предприятия третьей стороне необходимо разрешение израильских властей.
Соответствующую просьбу две недели назад генеральному директору Министерства обороны Израиля Амиру Эшелю направил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
По имеющимся данным издания, Эшель отверг запрос. Он отметил, что страна будет поставлять Киеву только нелетальное оружие.
Израиль, как и США, имеет строгие правила для конечных потребителей своего вооружения. Эти правила ограничивают возможности покупателя передавать вооружение другой стране без разрешения Израиля.
Многоцелевой противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Spike-ER предназначен для поражения современной бронетанковой техники, в т.ч. оснащенной динамической защитой, фортификационных сооружений, живой силы противника, малоскоростных воздушных и надводных целей в любое время суток , в сложных метеоусловиях на дальности до 8км.
Spike-ER используется для вооружения боевых вертолетов, надводных кораблей, размещения на самоходных шасси различного типа, а также в носимо-возимом варианте.
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