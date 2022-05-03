Израиль увеличит гуманитарную и военную помощь Украине

16:37 03 мая Киев, Украина

Правительство Израиля приняло решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине после оскорбительных заявлений главы российского МИД Сергея Лаврова.

Об этом сообщает газета Haaretz.



Издание отмечает, что увеличение помощи будет "существенным шагом", хотя страна не планирует передавать Украине ни одного вооружения, которое могло бы помочь ВСУ проводить операции наступательного характера. Также не планируется передавать Украине системы ПВО, современное вооружение и ударные системы.



Решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине, вероятно, стало следствием охлаждения отношений Израиля с Кремлем на фоне оскорбительных заявлений Лаврова, пишет Haaretz.



Израильские официальные лица возмутились упреками Лаврова, а министр иностранных дел Яир Лапид назвал их "непростительными и возмутительными".