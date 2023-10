Израиль создал гуманитарную зону на юге Газы

15:09 18 октября Киев, Украина

Армия обороны Израиля объявила о создании гуманитарной зоны на юге Сектора Газа. Эту важную новость распространило издание The Times of Israel, ссылаясь на официальное заявление подразделения Минобороны Израиля, ответственного за координацию гражданских вопросов (COGAT).



В сообщении заявляется, что ЦАХАЛ призывает жителей Газы эвакуироваться на юг анклава для обеспечения их безопасности. В частности, уточняется, что Аль-Маваси будет служить местом, где международная гуманитарная помощь будет предоставляться в случае необходимости.



The Times of Israel также отмечает, что это решение было принято после многодневных переговоров, в которых участвовали Израиль, Египет, США и другие страны. Создание данной гуманитарной зоны на юге Сектора Газа имеет целью обеспечить безопасность жителей и облегчить предоставление гуманитарной помощи в этом регионе.