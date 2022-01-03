Израиль рассматривает закон об электроэнергии, который называют "самым опасным в истории существования страны"

09:01 03 Январь Киев, Украина

Израильское правительство намерено принять закон об электроэнергии, что некоторые чиновники назвали «самым опасным шагом с момента основания государства».



Правящая коалиция, принадлежащая премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, столкнется с настоящими трудностями, когда состоится заседание парламентариев по поводу принятия нового законопроекта.



Дело в том, что данный закон об электроэнергии дает возможность подключить тысячи построенных домов к национальной электросети на незаконном уровне. Это касается и подключения к телефонным линиям и водопроводу.



Парламент Израиля разделился на два лагеря. Одни сетуют за закон, пытаясь не допустить его принятия, другие же напротив, выступает за его скорейшее введение и вступление в силу. По словам Валида Таха: «Закон спасет жизни и наконец оправдает десятки тысяч людей, которым не дали разрешения на строительство и не разрешили подключиться к сети».



Ему противостоит депутат Ликуда Давид, который называет этот шаг самым опасным в истории существования Израиля.



Примет ли Израиль новый закон, пока остается неизвестным, поскольку в полном составе у парламентариев собраться возможности сейчас нет. Один из чиновников заболел коронавирусом, потому заседание перенесено. В последнее время в стране активно распространяется инфекция, а власти признали начало пятой волны.