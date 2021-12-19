Израиль призвал Украину закрепить законом определение антисемитизма

14:59 08 Апрель Киев, Украина

Посол Израиля Джоэль Лион призвал правительство Украины присоединиться к 29 странам, которые уже закрепили на законодательном уровне определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA).



Об этом Джоэль Лион заявил в видеообращении по случаю дня памяти Йом ха-Шоа, размещенном на странице посольства в Фейсбуке.

"Я призываю украинское правительство принять определение антисемитизму IHRA. Понимая, что такое антисемитизм, вы можете с ним бороться. Но если вы не понимаете, что такое антисемитизм, как вы можете с ним бороться?" - подчеркнул посол Израиля в Украине.

Йом ха-Шоа - это национальный день памяти, который отмечается в Израиле как день увековечения памяти около 60 миллионов евреев, уничтоженных во время Холокоста в результате действий Третьего рейха и его союзников, а также отдание дани уважения Еврейскому движению сопротивления тех времен.



Как сообщалось, IHRA определяет антисемитизм как определенное восприятие евреев, которое может выражаться как ненависть к евреям; риторические и физические проявления антисемитизма, направленные на евреев или неевреев и/или их имущество, на еврейские общественные учреждения и религиозные сооружения.



По данным Альянса, соответствующее определение закрепили 29 стран. Среди них, в частности, Канада, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Молдова, США и Великобритания.



Последней страной, которая внесла это определение, указана Гватемала - 27 января 2021 года.