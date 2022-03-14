Израиль присоединяется к международным санкциям против России
14:04 14 марта Киев, Украина
Израиль впервые публично заявил о присоединении к международным санкциям против России.
"Израиль не станет путем для обхода санкций, которые Запад ввел в отношении России", - заявил глава МИД Израиля Яир Лапид.
По словам Лапида, возглавляемое им ведомство координирует работу по выработке позиции касательно санкций, однако в нее вовлечены также
Банк Израиля, министерство финансов, министерство экономики, управление аэропортов, министерство энергетики и другие структуры.
"Эта война должна прекратиться. Европа знала немало войн, и единственное, что они несут, это страдания. В последние годы в Европе царил мир, принесший невиданное ранее процветание. Израиль сделает все, что в его силах, чтобы помочь в достижении прекращения огня и восстановлении мира. Мы действуем вместе с нашим большим союзником, Соединенными Штатами, и вместе с европейскими партнерами, чтобы остановить трагедию", – заявил Лапид.
Отметим, что ранее правительство Израиля дало понять, что не позволит использовать свою территорию в качестве убежища для попавших под санкции
российских олигархов. Их яхтам был запрещен заход в Израиль, а время стоянки самолетов было ограничено 48 часами.
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