Израиль присоединяется к международным санкциям против России

14:04 14 марта Киев, Украина

Израиль впервые публично заявил о присоединении к международным санкциям против России.

"Израиль не станет путем для обхода санкций, которые Запад ввел в отношении России", - заявил глава МИД Израиля Яир Лапид.

По словам Лапида, возглавляемое им ведомство координирует работу по выработке позиции касательно санкций, однако в нее вовлечены также

Банк Израиля, министерство финансов, министерство экономики, управление аэропортов, министерство энергетики и другие структуры.

"Эта война должна прекратиться. Европа знала немало войн, и единственное, что они несут, это страдания. В последние годы в Европе царил мир, принесший невиданное ранее процветание. Израиль сделает все, что в его силах, чтобы помочь в достижении прекращения огня и восстановлении мира. Мы действуем вместе с нашим большим союзником, Соединенными Штатами, и вместе с европейскими партнерами, чтобы остановить трагедию", – заявил Лапид.