Израиль примет до 5 тысяч украинских беженцев

09:41 09 Март Киев, Украина

Израильские власти объявили о введении “дышащей квоты” на прием 5 тысяч украинских беженцев.

Министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед провела пресс-конференцию, посвященную политике в отношении иностранцев на территории Израиля в свете российско-украинской войны.



Шакед сообщила, что на настоящий момент в Израиле находится 25 тысяч граждан Украины - большей частью незаконно.



20 тысячам украинцев будет представлен легальный статус.



В связи с продолжением боевых действий в Украине Шакед объявила введении “дышащей квоты” на прием 5 тысяч украинских беженцев. В рамках этой квоты Израиль готов принимать беженцев в обмен на граждан Украины, покидающих Израиль.



Беженцы не должны будут платить залог - а лишь давать письменное обязательство о том, что они покинут Израиль по окончании боевых действий. В случае, если боевые действия не закончатся через три месяца, гражданам Украины позволят работать в Израиле.