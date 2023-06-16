Израиль предоставил гуманитарную помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС

19:18 12 июня Киев, Украина

Израиль предоставит Украине гуманитарную поддержку для местных жителей районов, пострадавших от взрыва российскими силами Каховской ГЭС.

Об этом сообщено в МИД Израиля, по информации портала Vesty.co.il 12 июня.

Отмечается, что гуманитарная помощь была согласована с украинскими властями и оказывается по их просьбе.

В своем заявлении министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подчеркнул, что Израиль находится на стороне украинского народа и экстренная поддержка направлена на помощь в преодолении последствий, вызванных разрушением дамбы.

Местным жителям пострадавших районов будет доставлено 10 тонн продовольствия и сотни тысяч литров питьевой воды.

Сообщается, что израильское посольство в Украине под руководством посланника Михаила Бродского возьмет на себя обеспечение доставки груза в пострадавшие районы. Затем волонтеры приступят к распределению гуманитарной помощи.

Продукты питания будут приобретены внутри Украины, что способствует поддержке экономики страны.

Распределение помощи начнется уже 13 июня.