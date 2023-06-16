Израиль предоставил гуманитарную помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС

Израиль предоставит Украине гуманитарную поддержку для местных жителей районов, пострадавших от взрыва российскими силами Каховской ГЭС.
Об этом сообщено в МИД Израиля, по информации портала Vesty.co.il 12 июня.
Отмечается, что гуманитарная помощь была согласована с украинскими властями и оказывается по их просьбе.
В своем заявлении министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подчеркнул, что Израиль находится на стороне украинского народа и экстренная поддержка направлена на помощь в преодолении последствий, вызванных разрушением дамбы.
Местным жителям пострадавших районов будет доставлено 10 тонн продовольствия и сотни тысяч литров питьевой воды.
Сообщается, что израильское посольство в Украине под руководством посланника Михаила Бродского возьмет на себя обеспечение доставки груза в пострадавшие районы. Затем волонтеры приступят к распределению гуманитарной помощи.
Продукты питания будут приобретены внутри Украины, что способствует поддержке экономики страны.
Распределение помощи начнется уже 13 июня.
Об этом сообщено в МИД Израиля, по информации портала Vesty.co.il 12 июня.
Отмечается, что гуманитарная помощь была согласована с украинскими властями и оказывается по их просьбе.
В своем заявлении министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подчеркнул, что Израиль находится на стороне украинского народа и экстренная поддержка направлена на помощь в преодолении последствий, вызванных разрушением дамбы.
Местным жителям пострадавших районов будет доставлено 10 тонн продовольствия и сотни тысяч литров питьевой воды.
Сообщается, что израильское посольство в Украине под руководством посланника Михаила Бродского возьмет на себя обеспечение доставки груза в пострадавшие районы. Затем волонтеры приступят к распределению гуманитарной помощи.
Продукты питания будут приобретены внутри Украины, что способствует поддержке экономики страны.
Распределение помощи начнется уже 13 июня.
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