Израиль передаст Украине системы разумного оповещения о дронах и ракетах

16:23 13 января Киев, Украина





Евгений Корнийчук добавил, что вопрос пересмотра и увеличения военной помощи Украине на сегодняшний день Израилем еще окончательно не решен. Он рассказал, что 30 декабря состоялся телефонный разговор Беньямина Нетаньяху с Владимиром Зеленским, в котором Нетаньяху просил Зеленского относительно голосования Украины за критическую для Израиля резолюцию, связанную с уголовным судом ООН. Технология оповещения о воздушных атаках официально передается израильской стороной, правительство страны взяло этот вопрос в работу и более подробная информация будет известна через несколько недель, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.Евгений Корнийчук добавил, что вопрос пересмотра и увеличения военной помощи Украине на сегодняшний день Израилем еще окончательно не решен. Он рассказал, что 30 декабря состоялся телефонный разговор Беньямина Нетаньяху с Владимиром Зеленским, в котором Нетаньяху просил Зеленского относительно голосования Украины за критическую для Израиля резолюцию, связанную с уголовным судом ООН.

"Этот разговор к сожалению никаких прорывов не определил. Но наш президент доказал позицию правительства относительно украинской формулы мира, и попросил поддержки Нетаньяху по этому поводу. Указал на более тесное военно-техническое сотрудничество, поблагодарил за гуманитарную поддержку. В Нетаньяхе была просьба связана с голосованием в ООН относительно критической для Израиля резолюции, связанной с уголовным судом ООН, к этой конвенции Израиль не присоединялся, но его пытаются привлечь к ответственности именно в этой юрисдикции. ничего конкретного. Но Украина в ООН не проголосовала, что устраивало израильскую сторону и оставило дверь открытой для дальнейших консультаций", — рассказал посол.

Он добавил, что сейчас идет работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением относительно ракет и дронов: "Эта технология официально передается израильской стороной, и думаю за определенное время мы получим ее полностью. Для того чтобы именно по иранским дронам была конкретика нам нужно еще несколько недель. Правительство только приступило. Им нужно принимать решения ввиду позиции США, как основного стратегического партнера, интересов общества".