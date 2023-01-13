Израиль передаст Украине системы разумного оповещения о дронах и ракетах

Технология оповещения о воздушных атаках официально передается израильской стороной, правительство страны взяло этот вопрос в работу и более подробная информация будет известна через несколько недель, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Евгений Корнийчук добавил, что вопрос пересмотра и увеличения военной помощи Украине на сегодняшний день Израилем еще окончательно не решен. Он рассказал, что 30 декабря состоялся телефонный разговор Беньямина Нетаньяху с Владимиром Зеленским, в котором Нетаньяху просил Зеленского относительно голосования Украины за критическую для Израиля резолюцию, связанную с уголовным судом ООН.
Евгений Корнийчук добавил, что вопрос пересмотра и увеличения военной помощи Украине на сегодняшний день Израилем еще окончательно не решен. Он рассказал, что 30 декабря состоялся телефонный разговор Беньямина Нетаньяху с Владимиром Зеленским, в котором Нетаньяху просил Зеленского относительно голосования Украины за критическую для Израиля резолюцию, связанную с уголовным судом ООН.
Он добавил, что сейчас идет работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением относительно ракет и дронов: "Эта технология официально передается израильской стороной, и думаю за определенное время мы получим ее полностью. Для того чтобы именно по иранским дронам была конкретика нам нужно еще несколько недель. Правительство только приступило. Им нужно принимать решения ввиду позиции США, как основного стратегического партнера, интересов общества".
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