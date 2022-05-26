Израиль отклонил запрос США на передачу ракет Spike Украине

15:12 26 мая Киев, Украина

Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракетныхе комплексы Spike, произведенные в Германии по израильской технологии. В соответствии с выданной Израилем лицензией он должен одобрять передачу ракет третьей стороне.

Об этом заявили два официальных представителя США и Израиля, пишет Axios.

Этот вопрос обсуждался во время визита генерального директора Минобороны страны Амира Эшеля в США.



По данным информационного портала, две недели назад заместитель американского министра обороны по политическим делам Колин Кол попросил Эшеля разрешить передать третьей стороне ракеты, изготовленные в Германии за израильском заводе. Власти Израиля ответили отказом.



Амир Эшель сообщил американской стороне, что Израиль будет поставлять Киеву только нелетальное военное оборудование. Axios уточнил, что Иерусалим опасается применения израильского оружия против российских солдат, так как это приведет к «нанесению россией ущерба интересам безопасности Израиля в Сирии».



Издание добавило, что на прошлой неделе министр обороны Израиля Бени Генц встретился в Вашингтоне с американским коллегой Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе мероприятия поставки оружия не обсуждались. При этом в тот же день Иерусалим направил украинским гражданским организациям и организациям по чрезвычайным ситуациям 500 бронежилетов и две тысячи шлемов.

Под давлением администрации Байдена Израиль скорректировал свою политику в отношении москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию, чем когда россия начала свое вторжение. Но до сих пор не поставлял в Украину современного вооружения.

В начале мая Израиль объявил о планах увеличить военную и гражданскую помощь Киеву после скандального заявления главы мид рф сергея лаврова о «еврейской крови Гитлера» и евреях как «самых ярых антисемитах». Израильские чиновники посчитали, что стране все сложнее сохранять нейтралитет из-за «роста свидетельств зверств россии против мирных жителей Украины».