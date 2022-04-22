Израиль определился с новым послом для Украины - им стал Михаил Бродский

20:18 22 июля Киев, Украина

Новым послом Израиля в Украине станет бывший пресс-атташе посольства Израиля в России - Михаил Бродский

Об этом Бродский заявил в Facebook в четверг, 22 июля.



"Правительство Израиля одобрило сегодня мою кандидатуру на должность посла в Украине", - написал Бродский.



Как пишет breslevnews.net, Бродский, работающий послом Израиля в Казахстане и послом-нерезидентом в Кыргызстане, в ближайшие недели приступит к работе в качестве посла Израиля в Украине. Прежде этот пост занимал Джоэль Лион последние три года.



Отметим, что Бродский родился в Санкт-Петербурге, а 30 лет назад иммигрировал в Израиль. В 2002 году он приступил к работе в МИД Израиля. В 2003-2008 годах работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве и политическим атташе посольства Израиля в Москве с 2006 по 2008 год.



Кроме того, в 2009-2013 годах занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015 по 2018 год работал послом Израиля в Казахстане.