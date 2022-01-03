Израиль может стать посредником между Украиной и РФ

Украинское правительство сделало предложение израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины.
Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал в эфире телеканала i24NEWS.
По его словам, у Нетаньяху хорошие отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Накануне Нетаньяху направил Зеленскому открытое письмо, в котором тоже выступил за расширение дружбы и сотрудничества.
«Я уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы между нашими странами для дальнейшего продвижения кооперации во всех сферах общих интересов», — добавил Корнийчук.
Кроме того, Нетаньяху поблагодарил президента Украины за поздравления с 73-м Днем независимости страны и добавил, что в течение этого периода Израиль пережил «значительную трансформацию».
«Я уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы между нашими странами для дальнейшего продвижения кооперации во всех сферах общих интересов», — добавил Корнийчук.
Кроме того, Нетаньяху поблагодарил президента Украины за поздравления с 73-м Днем независимости страны и добавил, что в течение этого периода Израиль пережил «значительную трансформацию».
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