Израиль может стать посредником между Украиной и РФ

12:29 23 Апрель Киев, Украина

Украинское правительство сделало предложение израиль скому премьер-министру Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал в эфире телеканала i24NEWS.



По его словам, у Нетаньяху хорошие отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с его российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я рад заявить, что премьер-министр не сказал „нет“. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он показал свой интерес и желание помочь», — добавил Корнийчук.

Накануне Нетаньяху направил Зеленскому открытое письмо, в котором тоже выступил за расширение дружбы и сотрудничества.



«Я уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы между нашими странами для дальнейшего продвижения кооперации во всех сферах общих интересов», — добавил Корнийчук.



Кроме того, Нетаньяху поблагодарил президента Украины за поздравления с 73-м Днем независимости страны и добавил, что в течение этого периода Израиль пережил «значительную трансформацию».