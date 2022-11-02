Изменят ли выборы позицию Израиля по Украине

15:09 02 ноября Киев, Украина

1 ноября Израиль досрочно выбирает состав Кнессета (парламента) — пятый раз за последние три с половиной года. С 2019-го в стране не прекращается период политической нестабильности: после того, как тогдашнего премьера Беньямина Нетаньяху обвинили во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении властью, премьерское кресло переходило к Нафтали Беннету и Яиру Лапиду — нынешнему главе. Теперь же Нетаньяху планирует снова вернуться к власти и имеет на это большие шансы, как свидетельствуют экзит-полы.



Для Украины эти выборы, прежде всего, означают надежду на более решительную поддержку со стороны Израиля в войне с рф. Особенно на фоне привлечения россией иранских беспилотников и дронов-камикадзе, а также сообщений о передаче Ираном россии баллистических ракет. Но пока сигналы, в частности, о вооруженной помощи от Израиля более чем осторожны.



Обновлены политические расписания и приоритеты избирателей

Главная интрига нынешних выборов — удастся ли вернуться в премьерское кресло Беньямину Нетаньяху — бывшему премьеру, лидеру правоконсервативной оппозиции и руководителю партии "Ликуд". По итогам 85% подсчитанных голосов, похоже, преимущество на его стороне.



Но это еще не значит окончательной победы.

"В Израиле премьер-министром становится не глава партии, получившей наибольшее количество мест в парламенте, а тот, кто может сформировать коалицию (минимум 61 депутат из 120)", — объясняет Самюэль Барнай, преподаватель Еврейского Университета в Иерусалиме и Университете. им. Бен Гуриона в Негеве, член Израильского Совета по внешним отношениям.

Главный конкурент Нетаньяху - действующий премьер и лидер либеральной партии "Еш Атид" Яир Лапид. Скорее всего, кто-то из них двоих получит поручение от президента Ицхака Герцога на формирование правительства. На непростой процесс переговоров у кандидата есть 42 дня, которых, как свидетельствует опыт предыдущих выборов, часто не хватает, чтобы достичь согласия для запуска работы нового правительства. Комментаторы The Washington Post отмечают, что нынешние выборы, вероятно, не станут концом политического кризиса и надеждой на стабильность.



Однако явка на выборах всего за пол дня 1 ноября была рекордно высокой. Политическая нестабильность оказывает непосредственное влияние на израильтян, поэтому они стремятся, чтобы правительство наконец начало функционировать полноценно. Как свидетельствуют результаты опроса Израильского института демократии, больше всего граждане озабочены экономическими вопросами, в частности в своем выборе политических кандидатов ориентируются на обещания снизить стоимость жизни в Израиле.



Еще одна проблема, которая традиционно принципиальна для израильского избирателя, — урегулирование вопросов безопасности в контексте конфликта между Израилем и Палестиной. 2022-й уже стал годом с самым большим количеством смертей в связи с конфликтом с 2005 года. Хотя Лапид и поддерживал признание Палестинского государства, его правительство продолжало политику выселения палестинцев на западном берегу реки Иордан. А правительство его предшественника Беннета стало первым в истории страны, в которое попала арабская партия РААМ — впрочем, споры между израильтянами и палестинцами не утихли.



Внешнеполитические вопросы, в частности полномасштабная агрессия россии против Украины, гораздо меньше беспокоит израильского избирателя. Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока "Украинского института будущего", объясняет это тем, что изначально это событие было воспринято израильтянами как "не несущее для них непосредственной угрозы", то есть второстепенно.