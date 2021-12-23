Изменения в законодательстве о господдержке кино содержат угрозы украинскому языку – культурные деятели

19:08 22 Декабрь Киев, Украина





Об этом говорится в заявлении, обнародованном 22 декабря сообществом "Язык объединяет" в фейсбуке.



Законопроект инициирован 32 нардепами, большинство из них – из фракции "Слуга народа". 1 декабря документ поддержал профильный комитет по гуманитарной и информационной политике.



В целом, проект призван решить актуальные проблемы кинематографической отрасли и не касается языка.



Однако, по мнению общественных деятелей, некоторые его нормы "грубо вмешиваются в действующее законодательство и ограничивают применение украинского языка в кинематографе".



В частности, в законопроекте предусмотрены изменения в статью 3 Закона "О кинематографии" по определению национальных фильмов. Согласно им, неигровые национальные фильмы полностью освобождаются от требования иметь основную (базовую) версию языковой части звукового ряда на украинском языке, а в игровых национальных фильмах будет допускаться более 10% иноязычных реплик, а не менее 10%, как сейчас. Некоторые нормы законопроекта No6194 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной поддержке кинематографии в Украине" грубо вмешиваются в действующее языковое законодательство и ограничивают применение украинского языка в этой сфере.Об этом говорится в заявлении, обнародованном 22 декабря сообществом "Язык объединяет" в фейсбуке.Законопроект инициирован 32 нардепами, большинство из них – из фракции "Слуга народа". 1 декабря документ поддержал профильный комитет по гуманитарной и информационной политике.В целом, проект призван решить актуальные проблемы кинематографической отрасли и не касается языка.Однако, по мнению общественных деятелей, некоторые его нормы "грубо вмешиваются в действующее законодательство и ограничивают применение украинского языка в кинематографе".В частности, в законопроекте предусмотрены изменения в статью 3 Закона "О кинематографии" по определению национальных фильмов. Согласно им, неигровые национальные фильмы полностью освобождаются от требования иметь основную (базовую) версию языковой части звукового ряда на украинском языке, а в игровых национальных фильмах будет допускаться более 10% иноязычных реплик, а не менее 10%, как сейчас.

"Это позволит снимать "национальные" фильмы на 100% на русском и оказывать таким фильмам мощную государственную поддержку... Попытка изменить законодательное определение национальных фильмов свидетельствует о чьем-то желании оказать всю эту поддержку иноязычным фильмам", - отмечается в заявлении.

В то же время в законопроекте предусмотрена возможность предоставления фильмам национального статуса "задним числом". А это дает возможность присвоения этого статуса уже снятым фильмам, не отвечающим национальному статусу по критерию языка.



Действующий закон "О кинематографии" содержит четкую норму, согласно которой речь в области кинематографии регулируется исключительно законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (статья 6).



В обсуждаемом законопроекте предусмотрены изменения в настоящей статье – язык в области кинематографии будет регулироваться не только законом о языке, но и «другими законами в части регулирования демонстрации и распространения фильмов».



По мнению экспертов, это создаст возможность возникновения законодательных коллизий, игнорирования и нарушения закона о языке.



Также закон "О кинематографии" содержит еще одну важную языковую норму: "Распространение государственного и других языков при распространении и демонстрации фильмов определяются Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (статья 14).



Однако законопроект No6194 эту норму отменяет. Это позволит телеканалам нарушать закон о языке, а ответственным властным органам – сетовать на нехватку полномочий.



К тому же в проекте предусмотрены изменения в Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Действующая статья 23 Закона "О языке" разрешает показ в кинотеатрах документальных фильмов на языке оригинала (с украинскими субтитрами) в случае соответствия таких фильмов культурным критериям культурного теста, установленным законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине".



В случае принятия законопроект No6194 внесет в указанную статью изменения, которые позволят неограниченно демонстрировать документальные фильмы на русском языке без проверки на соответствие культурным критериям, говорят общественные деятели.



Также в проекте предусмотрены изменения в законе "О Национальной полиции" - о разрешении снимать фильмы с символикой полиции на иностранном языке.



Зачем в законе о национальной полиции Украины нужна лазейка для использования символики полиции Украины иностранным языком в кино? Не для производства ли фильмов для российского рынка – о мужественных сотрудниках “Полиции” абстрактной русскоязычной страны?” – говорится в заявлении.



Авторы заявления считают, что действующие законодательные нормы по языку фильмов создали предпосылки для развития украинского

кинематографа.

Отмена или ослабление этих норм, предусмотренная законопроектом No6194, создаст угрозу "перераспределению государственной поддержки в пользу производителей контента для российского рынка - то есть предоставление национальных статусов, государственных преференций и финансирование русскоязычным фильмам о России, с российскими звездами в главных ролях".



В то же время это включает зеленый свет для показа таких фильмов в Украине, украинскими телеканалами, считают критики законопроекта.

“Не трудно понять, что такое изменение законодательного поля автоматически влечет, с одной стороны, обеспечение сверхрентабельности ориентированного на Россию контента, что будет сбываться и в России, и в Украине, еще и получать госфинансирование за счет украинских налогоплательщиков, а с другой – уменьшение финансирование и конкурентоспособность украинского кинематографа, лишение поддержки украинских кинематографистов, которые создают украиноязычное кино с украинскими смыслами и актерами”, – уверены подписанты заявления.

Они призывали:

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – повторно рассмотреть законопроект No6194 и устранить все вышеупомянутые нормы, ограничивающие применение украинского языка;

всех депутатов Верховной Рады Украины – ни в какой форме не поддерживать законопроект No6194, пока из него не будут изъяты все нормы, ограничивающие применение украинского языка;

Госкино Украины – привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом о языке (по закону это должно быть сделано еще до 16 января 2020!); в частности, разработать порядок проверки отечественных фильмов на соответствие культурным критериям культурного теста, установленным законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине";

Украины – привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом о языке (по закону это должно быть сделано еще до 16 января 2020!); в частности, разработать порядок проверки отечественных фильмов на соответствие культурным критериям культурного теста, установленным законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине"; власть в целом – прекратить попытки ослабить или саботировать закон о языке, а вместо этого неукоснительно его выполнять.

Заявление подписали известные общественные и культурные деятели, эксперты, правозащитники.