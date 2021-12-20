Изменения в закон о статусе Донбасса могут рассмотреть уже осенью

10:50 15 Июль Киев, Украина

Андрей Костин, представляющий интересы Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске рассказал о том, что изменения в закон об особом статусе Донбасса не вызывает серьезных разногласий и может быть принят Верховной Радой уже осенью текущего года.

Закон об "особом статусе" ОРДЛО на временной основе вступает в силу после проведения там выборов. Конкретный текст "формулы Штайнмайера", который предстоит ввести в этот закон, Украина согласовала осенью прошлого года.

Представитель Украины в политической подгруппе Минской ТКГ, глава комитета ВР по правовой политике Андрей Костин рассказал, что особых разногласий на переговорах этот вопрос не вызывает, дело лишь в небольших технических нюансах.

Эти правки Рада сможет рассмотреть на осенней сессии либо даже раньше, если будет собираться на внеочередные заседания во время каникул, добавил Костин.

Напомним, в конце июня украинская сторона во время заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе подняла вопрос возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.