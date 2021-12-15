Изменения в регламенте работы Кабмина

20:38 29 Июль Киев, Украина

Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что правительство приступило к разработке нового регламента работы Кабмина, внесенные изменения помогут во взаимодействие Верховной Рады и Кабинета министров.
"Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины были приняты изменения в Регламент Кабинета Министров Украины. Это очень важный шаг для обеспечения прозрачности деятельности правительства в части сотрудничества Кабинета Министров Украины с Верховной Радой Украины и ее органами, улучшения координации работы Правительства и Парламента. Эти изменения касаются внедрения современных электронных форм взаимодействия и создание эффективной информационной коммуникации между участниками законодательного процесса", - сообщил Немчинов.
Добавим, что во время брифинга после заседания правительства Олег Немчинов рассказал, что принятое на заседании правительства является важным для области государственного управления.
фото: Кабмин Украины
"Мы разрабатываем новую редакцию регламента, которую хотим согласовать со всеми заинтересованными структурами, в первую очередь - с нашими европейскими партнерами чтобы она отвечала требованиям SIGMA. Но мы не можем останавливаться и не учитывать требования времени. В частности, мы внесли важные изменения, касающиеся взаимодействия с Верховной Радой, налаживания прозрачности процесса взаимодействия министерств и других центральных органов исполнительной власти с комитетами ВР и с ВР, как государственным институтом, которая проводит законодательную деятельность", - сказал Олег Немчинов.
Он отметил, что принятие таких изменений позволит вывести взаимодействие в прозрачную плоскость и мониторить ситуацию с сотрудничеством профильных комитетов с министерствами и участия представителей правительства в заседании комитета. Это также позволит народным депутатам реагировать на потребности, которые есть сейчас.