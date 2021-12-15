Изменения в регламенте работы Кабмина

20:38 29 Июль Киев, Украина

Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что правительство приступило к разработке нового регламента работы Кабмина, внесенные изменения помогут во взаимодействие Верховной Рады и Кабинета министров.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины были приняты изменения в Регламент Кабинета Министров Украины. Это очень важный шаг для обеспечения прозрачности деятельности правительства в части сотрудничества Кабинета Министров Украины с Верховной Радой Украины и ее органами, улучшения координации работы Правительства и Парламента . Эти изменения касаются внедрения современных электронных форм взаимодействия и создание эффективной информационной коммуникации между участниками законодательного процесса", - сообщил Немчинов.

Добавим, что во время брифинга после заседания правительства Олег Немчинов рассказал, что принятое на заседании правительства является важным для области государственного управления.

"Мы разрабатываем новую редакцию регламента, которую хотим согласовать со всеми заинтересованными структурами, в первую очередь - с нашими европейскими партнерами чтобы она отвечала требованиям SIGMA. Но мы не можем останавливаться и не учитывать требования времени. В частности, мы внесли важные изменения, касающиеся взаимодействия с Верховной Радой, налаживания прозрачности процесса взаимодействия министерств и других центральных органов исполнительной власти с комитетами ВР и с ВР, как государственным институтом, которая проводит законодательную деятельность", - сказал Олег Немчинов.

Он отметил, что принятие таких изменений позволит вывести взаимодействие в прозрачную плоскость и мониторить ситуацию с сотрудничеством профильных комитетов с министерствами и участия представителей правительства в заседании комитета. Это также позволит народным депутатам реагировать на потребности, которые есть сейчас.