Изменения в избирательном законодательстве

17:42 16 Июль Киев, Украина

Верховная Рада пересмотрела Избирательный кодекс Украины, внесен ряд поправок в избирательное законодательство: изменилась форма избирательного бюллетеня, дано определение понятия "подкуп", введен запрет на агитацию. Соответствующий законопроект №3485 парламентарии одобрили во втором чтении, "за" проголосовали 308 нардепов.

Как будут проводиться местные выборы?

Законом в Избирательном кодексе Украины устанавливается, что очередные местные выборы проводятся одновременно на всей территории страны, за исключением установленных законом ограничений, а внеочередные - в случае досрочного прекращения полномочий отдельных органов местного самоуправления и/или сельских, поселковых, городских голов. Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные выборы могут проводиться дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.





Денежный залог вносится партией, выдвинувшей кандидата на пост президента, или лично кандидатом на пост президента, в безналичной форме в размере 650 месячных минимальных заработных плат.

Партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты, должна внести залог в размере 1 тыс. минимальных заработных плат. Запрет на "плюшки" избирателям





Запрещено также предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидаты, партии, сопровождающееся выше упомянутыми вещами.



Новая форма бюллетеня Закон запрещает проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, заведениям, учреждениям, организациям денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров, которые сопровождаются призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата, партию или упоминанием имени кандидата, названия партии, символики партии.Запрещено также предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидаты, партии, сопровождающееся выше упомянутыми вещами. В избирательном бюллетене в одном ряду, поочередно слева направо отмечается: В избирательном бюллетене в одном ряду, поочередно слева направо отмечается:

определенный жеребьевкой номер каждой организации партии;

полное название соответствующей организации партии, фамилия, имя и отчество кандидата в депутаты, включенного в единый избирательный список под первым номером без указания номера;

два квадрата для: пустой квадрат для волеизъявления по организации партии и

квадрат с нанесенным трафаретом для волеизъявления по поводу кандидатов, включенных в соответствующий

квадрат с нанесенным трафаретом для волеизъявления по поводу кандидатов, включенных в соответствующий территориальный избирательный список организации партии;

избирательный список с фамилиями, инициалами всех кандидатов и их порядковыми номерами трафаретным форматом сверху вниз, по которым они включены в соответствующий территориальный избирательный список организации партии в две колонки.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Предполагается, что правительство не позже, чем за 90 дней до дня очередных местных выборов 2020 году подаст в ЦИК решение об определении админцентров территориальных громад и утверждение территорий громад для принятия ЦИК решения о назначении первых местных выборов.